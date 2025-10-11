شبکه مدیریت محله محور با تمرکز بر ساماندهی بحران ها تشکیل شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شبکه مدیریت محله محور که با حضور معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه محور اصلی فعالیت های جمعیت هلال احمر بر پایه داوطلبان است، این جمعیت ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس جمهور در ایجاد شبکه مدیریت محله محور دارد.

وی با اشاره به تعیین استان های کردستان و همدان به عنوان پایلوت اجرای طرح «شبکه خادم» (خدمات اجتماعی داوطلبانه معتمدین)، افزود: در ایجاد شبکه مدیریت محله محور، علاوه بر بهره مندی از ظرفیت های هلال احمر، می توان از توان سازمان های مردم نهاد نیز در جهت ایجاد هم افزایی استفاده کرد.

استاندار کردستان اظهار کرد: لازم است این موضوع نهادینه شود که در اجرای این طرح، معتمدین محلات نقش مشاور را دارند و در حوزه های اجرایی، عمرانی و اقتصادی اختیاراتی نخواهند داشت.

لهونی با اشاره به وجود برخی ابهامات و مشکلات در روند اجرای طرح، ادامه داد: دستورالعمل به صورت کلی ابلاغ شده است، اما می توان با توجه به شرایط هر منطقه، تصمیمات بومی و محلی اتخاذ کرد.