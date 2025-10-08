محسن مهرعلیزاده رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به‌همراه هیئتی از مسئولان این فدراسیون عصر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با ابراز خرسندی از میزبانی این رقابت‌ها، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و ورزشی استان دانسته و گفت: مجموعه مدیریتی آذربایجان‌غربی آمادگی کامل برای حمایت و برگزاری مطلوب مسابقات ملی و بین‌المللی دارد.

رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی نیز با قدردانی از حمایت‌های استانداری و نهادهای استانی، افزود: امیدواریم با هماهنگی و همکاری همه بخش‌ها، این دوره از رقابت‌ها به‌عنوان یکی از منظم‌ترین و باشکوه‌ترین دوره‌های آسیایی برگزار شود.

همچنین شهر ارومیه امروز ۱۶ مهر میزبان نمایندگان ۳۸ کشور در مجمع جهانی فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس جهانی این رشته و اعضای هیات رئیسه است.

این اجلاسیه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد و ارومیه و آذربایجان‌غربی برای دومین بار بعد از مجمع آسیایی کنفدراسیون کبدی، میزبان اجلاسیه‌هایی در سطح بین‌المللی شده است.

همچنین هفتمین دوره مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۷ کشور قاره آسیا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار خواهد شد که حضور این تعداد کشور در ادوار قبلی بی‌سابقه بوده و شهر ارومیه امسال چنین رخداد بزرگی را میزبانی خواهد کرد.