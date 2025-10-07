خطر سرطان پستان در کمین افراد بالای ۴۰ سال

به گزارش کرد پرس، جهانبخش یوسفی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ضامن پیشگیری مرگ زنان به علت سرطان پستان است و اگر علایم هشداردهنده آن را بشناسیم و زود تشخیص داده شود درمان پذیرخواهد بود.

وی افزود: سابقه خانوادگی سرطان پستان، تخمدان و برخی از انواع دیگر سرطان‌ها و همچنین افزایش سن به ویژه پس از ۴۰ سالگی خطر ابتلا را افزایش می‌دهد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان کردستان، بیان کرد: سابقه شخصی سرطان پستان و تخمدان، داشتن سرطان در یک پستان، سابقه پرتودرمانی به قفسه سینه خصوصا در سنین زیر۳۰ سال، قاعدگی زودرس(کمتر از ۱۲ سال)، یائسگی دیررس(بالای ۵۵ سال)، هورمون درمانی و قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزان می‌تواند خطر ابتلا را افزایش دهد.

یوسفی ادامه داد: چاقی، مصرف الکل و دخانیات و عدم فعالیت بدنی منظم از عوامل خطر شناخته شده هستند همچنین نداشتن فرزند می‌تواند بر خطر ابتلا تأثیر بگذارد.

به گفته وی، شیردهی به ویژه شیردهی به مدت دو سال به ازای هر فرزند از عوامل پیشگیری از سرطان معرفی شده است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت استان کردستان افزود: براساس آخرین دستوالعمل کشوری زنان گروه سنی ۳۰ تا ۶۹ سال مشمول غربالگری و تشخیص زودهنگام هستند و می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت از وضعیت سلامتی خود مطلع شوند و پس از اقدامات لازم توسط ماما یا پزشک در صورت لزوم به سطوح بالاتر ارجاع داده خواهند شد.

مهمترین علایم هشدار ضایعات بدخیم پستان

دکتر یوسفی همچنین گفت: توده یا تورم پستان یا زیر پستان، تغییر در شکل(عدم قرینگی) یا قوام(سفتی) پستان، پوست پرتقالی شدن سینه، التهاب یا قرمزی پوست، زخم پوست، پوسته پوسته شدن، تغییرات نوک پستان، فرورفتگی پوست به داخل و ترشح خود به خودی خونی(و با احتمال کمتر آبکی) نوک پستان از یک مجرا از علائم هشدار دهنده ابتلا به سرطان پستان هستند.

وی تاکید کرد: زنان ۴۰ سال و بالاتر حتی بدون داشتن علایم هشدار بهتر است جهت انجام ماموگرافی به پزشک متخصص مراجعه کنند. همچنین معاینه ماهیانه خودآزمایی از سن ۲۰ سالگی ضرورت دارد و بهترین زمان آن چند روز بعد از اتمام قاعدگی است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان کردستان، به باورهای نادرست در مورد سرطان پرداخت و ادامه داد: این باور که سرطان مساوی با مرگ است یا اعتقاد به اینکه سرطان پستان با درد شروع می‌شود پس چون درد ندارم سرطان پستان ندارم باور درستی نیست. همچنین برخی باور دارند که بیوپسی و نمونه برداری از توده، باعث پخش شدن سرطان پستان شده یا سرطان با طب سنتی درمان می‌شود که این باورها هم درست نیستند.

دکتر یوسفی یادآور شد: عده ای تصور می‌کنند در بارداری و شیر دهی به سرطان مبتلا نمی‌شوند یا اینکه درمان سرطان مساوی است با خانه نشینی و عدم انجام فعالیت‌های اجتماعی که همه این‌ها جزو باورهای اشتباه در این بیماری است.

وی گفت: برنامه‌های پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام این بیماری می‌تواند در تشخیص به موقع آن و متعاقبا علاج پذیری بیماری و موثر بودن اقدامات مختلف درمانی کمک نماید و نیاز بیمار به درمان‌های پیچیده و گران قیمت را کمتر کند.