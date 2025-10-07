۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰

کاهش سطح تراز آبخوان‌ها در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: با توجه به کاهش بارش‌ها در سطح استان تراز سطح آبخوان‌ها در تیر ماه سال آبی ۰۴-۱۴۰۳ نسبت به سال آبی قبل ۱۸ سانتیمتر کاهش داشته است.

به گزارش کردپرس از آب منطقه ای آذربایجان غربی؛  مجید رستگاری با اشاره به اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، اظهار کرد: طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در دست اجرا در استان شامل استقرار و تقویت اکیپ‏‌های گشت و بازرسی از منابع آب، پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‏‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند آب، اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‏‌های مجاز کشاورزی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بوده که حجم صرفه‌جویی ناشی از اجرای این پروژه‌ها در طرح احیا و تعادل بخشی در سال ۱۴۰۳ -۱۴۰۴ حدود ۶۱ میلیون مترمکعب بوده است.

او با اشاره به شناسایی چاه‌های غیرمجاز افزود:در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعداد ۴۶۸ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده است که با انسداد این چاه‌های غیرمجاز، ۲.۱۲۷ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

رستگاری ادامه داد: همچنین تعداد ۵۰۳ دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب بر روی چاه‌های مجاز استان جهت کنترل برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز نصب و راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان در خصوص کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز گفت: در بخش آب‌های سطحی رودخانه‌ها تغییرات کیفی نسبت به سال گذشته محسوس نیست، در مخازن آب زیرزمینی معمولا با کاهش تراز سطح آبخوان‌ها املاح محلول افزایش یافته و باعث افزایش کم این مقادیر در آبخوان‌ها را باعث می‌شود که در سال آبی بعد در صورت وقوع بارش‌های مناسب در اثر افزایش مجدد تراز آبخوان این روند تعدیل می‌شود.
 

کد خبر 2789447

