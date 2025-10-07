ساخت ۱۰ مدرسه در کردستان با استفاده از طرح «نشان دار کردن مالیات» تأمین اعتبار شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای این طرح برای دومین سال متوالی، گفت: در سال جاری ۵ هزار و ۷۴۱ مؤدی مالیاتی با مشارکت در طرح نشان دار کردن مالیات، بخشی از مالیات خود را در راستای توسعه پروژه های عمرانی استان اختصاص دادند که از این محل، ۱۵۷ میلیارد تومان از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای اجرای پروژه ها تأمین شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۲۴ پروژه معرفی شده در استان، تاکنون ۱۱ پروژه تأمین اعتبار شده است که شامل ۱۰ مدرسه و یک پروژه انرژی (نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد سنندج) است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به میزان کل اعتبار مورد نیاز برای پروژه های استان، اظهار کرد: از مجموع ۴۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده، ۱۵۷۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۷ میلیارد تومان) از طریق مشارکت مؤدیان در طرح نشان دار کردن مالیات تأمین شده است.

فعله گری ادامه داد: پروژه های این طرح در حوزه های آموزش و پرورش (۱۲ طرح)، حمل ونقل و عمران شهری و روستایی (۵ طرح)، انرژی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش عالی و امور فرهنگی اجرا خواهند شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر این طرح در مردمی سازی نظام مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی، یادآور شد: اجرای طرح نشان دار کردن مالیات گامی مؤثر در جهت شفافیت مالی، توسعه متوازن و جلب مشارکت مؤدیان در تصمیم سازی های توسعه ای استان است.