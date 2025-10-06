قلعه «صارم بگ» مهاباد ثبت ملی می شود

به گزارش کردپرس، واحد جولایی در این باره به ایرنا اظهار کرد: اطلاعات تاریخی، معماری و فرهنگی مربوط به قلعه جمعآوری شد تا پس از بررسیهای نهایی و تکمیل مستندات، پرونده ثبت ملی این اثر به شورای ثبت آثار تاریخی کشور ارسال شود.
او اضافه کرد: قلعه صارمبهگ که یادگاری از دوران صفویه به شمار میرود، یکی از شاخصترین بناهای تاریخی منطقه بوده و از نظر معماری سنتی، مصالح بهکاررفته و نقش اجتماعی در تاریخ مهاباد، دارای اهمیت فراوان است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: این قلعه در غرب مهاباد و در قلهای به همین نام در نزدیکی روستای لاچین واقع شده است و حدود هفت هکتار وسعت دارد
او اظهار کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد، این بنا نیاز به مرمت دارد که امیدواریم در سنوات آینده پس از ثبت این اثر، اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود.
جولایی در پایان گفت: بدون شک ثبت این قلعه، آن را نه تنها جزو آثار تحت حفاظت میراث فرهنگی قرار خواهد داد بلکه از حمایتهای قانونی برخوردار خواهد شده و میتوان برای تعمیر و مرمت آن اعتباراتی درخواست و تخصیص داد.
گفتنی است؛ صارم بگ مکری، یکی از سرداران و حاکمان حکومت خاندان مکری در مهاباد بوده و قلعه صارم بگ نیز یکی از آثار تاریخی و از بقایای قلعه دیدبانی جنگ های دورهی صفویه است.
