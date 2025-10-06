۲ اثر طبیعی کردستان در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت شد

به گزارش کرد پرس، در اجرای تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۸۴ هیات وزیران، «محوطه طبیعی فرهنگی توس نوذر» واقع در شهرستان سنندج، میدان ۱۲ فروردین، پس از طی تشریفات قانونی با شماره ۱۴۰۱ مورخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده است.

همچنین «درخت توت میدان سنندجی» با قدمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ سال، واقع در شهرستان سنندج، خیابان طالقانی، میدان سنندجی نیز با شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در این باره، گفت: ثبت این ۲ اثر در فهرست میراث طبیعی ملی، گامی مهم در جهت حفاظت از جلوه های طبیعی و تاریخی شهر سنندج است و نشان دهنده تنوع و غنای طبیعی این استان به شمار می رود.

پویا طالب نیا اظهار کرد: بر اساس ابلاغ معاون میراث فرهنگی کشور، آثار یادشده ضمن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت و حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارند و هرگونه دخل و تصرف یا اقدامی که منجر به تخریب یا تغییر اصالت آن ها شود، ممنوع است.

وی با بیان اینکه کردستان دارای ظرفیت های غنی در حوزه میراث طبیعی است، افزود: حفاظت از درختان کهنسال، محوطه های طبیعی و فرهنگی و جلب مشارکت مردمی در صیانت از این میراث ارزشمند از اولویت های اصلی این اداره کل است.