کشف تخلف انتقال پوکه معدنی از سایر شهرستان ها به سردشت

به گزارش کردپرس، هادی احمدپور اظهار کرد: بر اساس پایشهای میدانی مشخص شد برخی افراد اقدام به انتقال پوکه معدنی از سایر شهرستانها به محدوده سردشت و دپوی آن در حاشیه شهر برای بارگیری و صادرات مجدد آن کردهاند.
او افزود: این فعالیتها به دلیل ایجاد گردوغبار گسترده و آلودگی هوا، مغایر با ضوابط و مقررات زیستمحیطی بوده و برای متخلفان اخطاریه زیستمحیطی صادر و تذکرات قانونی لازم ابلاغ شده است.
احمدپور با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط زیستمحیطی در هرگونه جابهجایی، انبار و صادرات مصالح معدنی تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت با هرگونه فعالیت آلاینده و تهدیدکننده سلامت عمومی و محیط زیست، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت از برخورد قانونی با عاملان ایجاد آلودگی هوا ناشی از دپوی پوکه معدنی و ساختمانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش کردپرس، هادی احمدپور اظهار کرد: بر اساس پایشهای میدانی مشخص شد برخی افراد اقدام به انتقال پوکه معدنی از سایر شهرستانها به محدوده سردشت و دپوی آن در حاشیه شهر برای بارگیری و صادرات مجدد آن کردهاند.
نظر شما