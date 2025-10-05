استاندار: نباید در بازار آذربایجان غربی شاهد کمبود مرغ باشیم

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تأمین نهاده‌های دام و طیور استان با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های دام و طیور در استان اظهار کرد: مدیریت صحیح و به‌موقع ذخیره‌سازی تولید مازاد بر نیاز بازار، نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برای تأمین نهاده‌ها و صادرات محصولات، گفت: مرزهای آذربایجان‌غربی از شرایط مناسبی برای انجام صادرات و واردات برخوردارند و باید از این ظرفیت برای توسعه بخش کشاورزی استفاده حداکثری شود.

رحمانی تصریح کرد: تشکل‌های فعال در حوزه طیور و واحدهای تولیدی باید آمادگی لازم را برای حضور در عرصه واردات و صادرات داشته باشند تا استان بتواند ضمن تأمین نیاز داخلی، نقش پررنگ‌تری در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز کشور ایفا کند.

او با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی بدون تعامل سازنده مدیران با فعالان اقتصادی ممکن نیست، تأکید کرد: عزم جدی مدیران استان بر این است که با هم‌افزایی، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و مردم برطرف شود تا روند توسعه استان شتاب گیرد.

استاندار در پایان گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در بخش کشاورزی، باید به عنوان استانی پیشرو و متمایز در کشور، الگوی موفقی در زمینه تولید، ذخیره‌سازی و تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ باشد.