ارزش مبادلات تجاری گمرکات کردستان از رقم ۳.۳ میلیارد دلار گذشت

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: حجم مبادلات تجاری از مرزهای کردستان در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۲ هزار تن به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از حیث ارزش ۳ درصد رشد نشان می دهد.

وی به صادرات خروجی از گمرکات کردستان اشاره کرد و افزود: طی ۶ ماهه اول امسال در مجموع نزدیک به ۷۹۶ هزار تن انواع کالا به ارزش بالغ بر ۳۸۳ میلیون دلار از دروازه های مرزی استان به خارج از کشور صادر شده است.

ناظر گمرکات کردستان اظهار کرد: از این میزان صادرات افزون بر ۶۰۰ هزار تن آن به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیون دلار نزد گمرکات استان اظهار و ترخیص شده است که از نظر وزن ۵ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

امیدی ادامه داد: کشور عراق با سهم وزنی ۹۸.۹۶ درصدی عمده ترین کشور طرف معاملات صادراتی استان بوده و پس از آن کشورهای فدراسیون روسیه، افغانستان، ترکیه، سودان، سوریه، قزاقستان و قرقیزستان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات کردستان شامل: محصولات باغی و کشاورزی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و فرآورده های لبنی بوده است.

مدیرکل گمرک سنندج به میزان واردات قطعی و ورود موقت در ۶ ماهه اول امسال اشاره کرد و بیان کرد: در مجموع بیش از ۷۵ هزار تن کالا به ارزش قریب به ۳۸۴ میلیون دلار واردات انجام گرفته است.

امیدی میزان واردات قطعی در این مدت را رقمی نزدیک به ۲۱ هزار تن به ارزش قریب به ۱۷۴ میلیون دلار عنوان کرد که در مقایسه با سال گذشته از رشد ۶۰ درصد وزنی و ۷۵ درصد ارزش دلاری برخوردار است.

وی عمده کالاهای وارداتی را شمش طلا، شمش آلومنیوم، ضایعات آلوممینیوم، موز سبز، انبه، کالای واسطه ایی، ماشین آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان بر شمرد که از کشورهای عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، چین، قطر، هند و اکوادور، فیلیپین و ایتالیا وارد و ترخیص شده است.

ناظر گمرکات کردستان به فعالیت ترانزیتی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در این مدت تشریفات گمرکی نزدیک به یک میلیون ۵۹۵ هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از گمرک باشماق صورت گرفته که بیش از یک میلیون و ۲۲۶ هزار تن آن به ارزش بالغ بر ۷۱۵ میلیون دلار به شیوه ترانزیت مبدا انجام پذیرفته است.