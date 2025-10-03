تامین سیب شب عید از باغات آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در جلسه کارگروه تنظیم بازار سیب درختی اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، اتحادیه تعاون روستایی به‌ عنوان مباشر خرید، قراردادهای لازم با باغداران و سردخانه‌داران را منعقد خواهد کرد و از هم‌اکنون نسبت به تأمین سیب شب عید اقدام می‌کند.

اصغری با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در تولید سیب کشور افزود: سالانه بخش عمده‌ای از نیاز بازار داخلی و صادراتی سیب از باغات این استان تأمین می‌شود و همین موضوع اهمیت برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع برای مدیریت بازار را دوچندان می‌سازد.

او ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر پیشگیری از زیان احتمالی باغداران، موجب رونق صادرات، تثبیت بازار داخلی و تأمین مطمئن سیب شب عید برای مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: ظرفیت بالای تولید و وجود زیرساخت‌های مناسب ذخیره‌سازی در استان، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین و توزیع سیب در کشور تبدیل کرده است.