صادرات گمرک مهاباد به ٢٩ میلیون دلار رسید

او ادامه داد: ارزش کالاهای صادر شده سال قبل از گمرک مهاباد ۱۹ میلیون دلار بوده و عمده این افزایش ارزش کالاهای صادراتی از گمرک مهاباد، صادرات محصولات مجتمع پتروشیمی است در حالی که در سال‌های گذشته محصولات پتروشیمی مهاباد از طریق سایر گمرکات صادر می‌شد.

رییس گمرک مهاباد با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۹۷ پرونده کالای قاچاق نیز در مهاباد به ثبت رسید، گفت: ارزش ریالی این اقلام ۱۱۳ میلیارد ریال است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به انواع کالاهای قاچاق کشف شده در گمرک مهاباد نیز افزود: قطعات یدکی خودرو، چای و سیگار بیشترین کالای قاچاق کشف شده را شامل می‌شود.

احمدی تاکید کرد: امسال یک هزار و ۱۳۲ پروانه خروج موقت خودرو در مهاباد صادر شده که با مدت مشابه سال قبل برابری می کند.