۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کردستان کشف شد

سرویس کردستان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان گفت: در مبادی رسمی و پاکسازی گمرک باشماق مریوان بیش از ۴۰ هزار لیتر سوخت (گازوئیل و بنزین) قاچاق کشف شد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ ناصر آذرپرند در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و پاکسازی گمرک باشماق مریوان از قاچاقچیان سوخت، موضوع در دستور کار ماموران پلیس گمرک استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس گمرک مریوان با اشراف اطلاعاتی چند  نفر که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در عملیاتی  موفق به توقیف ۱۰ دستگاه کامیون حامل ۴۰ هزارو ۱۵۰ لیتر سوخت (گازوئیل و بنزین) قاچاق شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را بیش از ۲۳ میلیارد و  ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار کرد: در این خصوص ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سوخت دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

سرهنگ آذرپرند ادامه داد: شهروندان اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

