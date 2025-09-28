۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ ناصر آذرپرند در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و پاکسازی گمرک باشماق مریوان از قاچاقچیان سوخت، موضوع در دستور کار ماموران پلیس گمرک استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس گمرک مریوان با اشراف اطلاعاتی چند نفر که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در عملیاتی موفق به توقیف ۱۰ دستگاه کامیون حامل ۴۰ هزارو ۱۵۰ لیتر سوخت (گازوئیل و بنزین) قاچاق شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را بیش از ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار کرد: در این خصوص ۱۰ نفر به اتهام قاچاق سوخت دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

سرهنگ آذرپرند ادامه داد: شهروندان اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.