پروژه های عمرانی نباید قربانی شعارزدگی و کم کاری مدیران شوند

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج، گفت: جلسات شورای اداری جای شعار نیست. مدیرانی که نسبت به حضور در جلسات و پیگیری مصوبات بی تفاوت باشند، انتظار نداشته باشند اعتبارات در اختیارشان قرار گیرد.

وی با انتقاد از غیبت مکرر برخی مدیران، اظهار کرد: تکرار بی توجهی و عدم حضور در جلسات پذیرفتنی نیست و از این پس همکاری سایر دستگاه ها با این ادارات منوط به تصمیم فرمانداری خواهد بود.

فرماندار شهرستان سنندج با هشدار نسبت به جابجایی اعتبارات بدون هماهنگی، افزود: هیچ اداره ای حق ندارد اعتبارات پروژه ها را بدون هماهنگی با فرمانداری جابجا کند. پروژه های عمرانی نباید قربانی بی توجهی یا سوءمدیریت شوند.

سجادی با اشاره به نیازهای جدی شهرستان در حوزه های راه، آب، بهداشت، زیرساخت های شهری و روستایی، ادامه داد: برخی پروژه ها به دلیل کمبود اعتبار یا عدم هماهنگی دستگاه ها با تأخیر مواجه شده اند که با حمایت استاندار کردستان، نمایندگان مردم و استفاده از ظرفیت های استانی و ملی تلاش می کنیم این موانع رفع شود و پروژه ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسند.

وی همچنین به میزبانی سنندج از مسابقات بین المللی قرآن کریم اشاره کرد و یادآور شد: این رویداد فرصتی بزرگ برای معرفی توانمندی های استان در سطح ملی و بین المللی است و همه دستگاه ها باید پای کار باشند تا از این فرصت ارزشمند برای ارتقای جایگاه کردستان بهترین بهره را ببریم.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم های بین المللی، نباید در اجرای پروژه های عمرانی تعلل شود و فرمانداری وظیفه هماهنگی و نظارت دارد و هر دستگاه باید وظایف خود را به موقع انجام دهد.

سجادی گفت: همه ما فرزندان این استان هستیم و با دغدغه مشترک باید در مسیر توسعه و خدمت به مردم گام برداریم و مردم انتظار عمل دارند، نه وعده های تکراری.