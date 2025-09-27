به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در نشست تخصصی پایش طرح‌های مسکن که به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد برای ۲۴ هزار و ۷۵۲ نفر متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است.

او ادامه داد: در بخش مسکن گروه ساخت و انبوه سازی نیز عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۹۳۹ واحد در قالب ۴ هزار و ۳۹۷ پروژه آغاز و انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: تخصیص زمین برای تمامی متقاضیان انجام شده و اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۶۵ هزار و ۹۶۵ واحد مسکونی احصا و تامین شده است.

آرامون بیان کرد: سهمیه استان برای چهار سال ساخت ۲۰۴ هزار واحد مسکونی است که این واحدهای مسکونی در ۴۸ شهر آذربایجان‌غربی در بخش‌های مشکن شهری، روستایی، بازآفرینی شهری و خودمالکی احداث می‌شوند.

او اضافه کرد: اهتمام ویژه‌ای برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان وجود دارد نهضت خانه سازی در سطح استان راه افتاده و با جدیت دنبال می‌شود.