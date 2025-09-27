۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۷

استاندار کردستان: ظرفیت تجارت مرزی باید به نفع مرزنشینان استفاده شود

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت تجارت مرزی اعلام کرد که بخشی از سهمیه واردات کالاهای بدون پرداخت عوارض گمرکی باید به مرزنشینان و کولبران اختصاص یابد.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کردستان با اشاره به سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری واردات کالا بدون عوارض گمرکی، گفت که هدف استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی به نفع جامعه هدف استان است و تلاش می کنیم معابر مشخصی برای ورود کالا فراهم شود.

وی همچنین خواستار افزایش تعداد خانوارهای بهره مند از مزایای قانون تجارت مرزی و تقویت تعامل با کارگزاران گمرکی دارای اهلیت شد.

استاندار کردستان افزود که منافع پیش بینی شده در قانون برای مرزنشینان هنوز محقق نشده و پیگیری سریع این موضوع وظیفه مسئولان استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

لهونی در ادامه، تامین سلامت مردم و امنیت غذایی جامعه را از اولویت ها برشمرد و تاکید کرد که باید از ظرفیت مرز برای توسعه صادرات کالاهای سلامت محور بهره برداری شود.

