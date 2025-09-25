دستگیری قاتل در کمتر از ۳ساعت در ارومیه

سرپرست پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از محلات ارومیه رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.



سرهنگ محمد صمدپور در ادامه افزود: با بررسی های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم با استفاده از سلاح سرد، فردی ۲۲ ساله را به قتل رسانده و از محل متواری شده است.

او ادامه داد: در عرض کمتر از ۳ساعت مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضایی دستگیر شد.



سرپرست پلیس آگاهی استان در پایان گفت: متهم به بزه ارتکابی مبنی بر قتل با انگیزه اختلاف شخصی معترف و تحویل مراجع قضایی شد.