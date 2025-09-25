رای مثبت هیات حل اختلاف استان به انحلال شورای شهر کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با اعلام این خبر، افزود: این تصمیم به دلیل قصور شورا در انجام وظایف قانونی و ناتوانی در تشکیل هیئترئیسه اتخاذ شده و برای تأیید نهایی به هیات مرکزی حل اختلاف کشور ارسال و پس از صدور رای این هیات، قطعی خواهد شد.
سعید سلیم ساسانی اظهار کرد: در جلسه روز پنجشنبه سوم شهریورماه، هیئت حل اختلاف استان به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور رئیسکل دادگستری، نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو و دیگر مسئولان عضو، موضوع وضعیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً تصمیم به انحلال این شورا گرفته شد.
وی با اشاره به گزارش فرماندار کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه شورای شهر کرمانشاه طی ماههای اخیر موفق به تشکیل هیئترئیسه نشده و در انجام وظایف قانونی خود قصور داشته است که این کوتاهیها موجب نارضایتی عمومی و اعتراض مردم در خصوص بیتوجهی شورا به امور شهر شده است.
سلیم ساسانی عنوان کرد: در جلسه امروز، چند تن از اعضای شورا نیز حضور یافته و توضیحات و دفاعیات خود را مطرح کردند، اما پس از بحث و بررسیهای مفصل، جمعبندی هیئت حل اختلاف این بود که بر اساس قانون شوراها، شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام شود.
وی تصریح کرد: این رأی بهصورت رسمی به هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها در کشور ارسال خواهد شد و قطعیت آن منوط به تأیید در سطح ملی است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خاطرنشان کرد: رأی صادره حداکثر تا شنبه به تهران ارسال میشود و انتظار میرود با توجه به جایگاه کرمانشاه به عنوان کلانشهر، در نخستین جلسه هیئت مرکزی حل اختلاف کشور در دستور کار قرار گیرد.
سلیم ساسانی بیان کرد: با توجه به اینکه تاریخ دقیق برگزاری این جلسه با توجه به اینکه ثابت برگزار نمیشود، مشخص نیست اما پیگیری خواهیم کرد که روند رسیدگی به این موضوع زمانبر نباشد.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم هیچگونه خللی در روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: بحث انتخابات و بحث انحلال شورای فعلی دو موضوع کاملاً مجزا هستند و انتخابات طبق برنامهریزی انجامشده در اردیبهشتماه سال آینده برگزار خواهد شد.
وی در ادامه به تجربه مشابه در سایر نقاط کشور اشاره کرد و گفت: این روند مسبوق به سابقه است؛ برای نمونه در شهر اهواز نیز شورا منحل شد و در استان کرمانشاه هم تاکنون از مجموع ۳۵ شهر، دو شورا اساساً تشکیل نشده و چهار شورا به دلیل اختلافات یا قصور در انجام وظایف قانونی منحل شدهاند.
ساسانی در پایان تأکید کرد: قانون برای چنین شرایطی پیشبینی کرده و تصمیم امروز هیئت حل اختلاف استان در چارچوب همان اختیارات قانونی اتخاذ شده است.
