«قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید» در کردستان تشکیل شد

به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در این نشست با تأکید بر اهمیت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران، گفت: آسیب شناسی مشکلات موجود در زیرساخت ها و فرآیندهای مرتبط با تولید و سرمایه گذاری یکی از گام های اولیه و اساسی برای رونق بخشی به این حوزه است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تشریح مأموریت های قرارگاه، اظهار کرد: با همکاری جهادی مدیران و همراهی دستگاه های اجرایی استان، امیدواریم تا پایان سال مشکلات تعداد زیادی از واحدها و طرح های تولیدی مرتفع شود.

بازرس کل استان کردستان همچنین بر لزوم اجرای دقیق مصوبات این قرارگاه تأکید کرد و افزود: دستگاه هایی که در اجرای مصوبات و تسهیل امور سرمایه گذاری نقش مؤثر ایفا کنند، به عنوان دستگاه برتر به سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه های مرتبط و استانداری معرفی خواهند شد.

هواسی با بیان اینکه جلسات باید نتیجه محور باشند، ادامه داد: مصوبات باید به صورت مستمر و مجدانه پیگیری شوند تا در بازه زمانی تعیین شده به مرحله اجرا برسند و هدف ما آن است که شاهد جهشی چشمگیر در مسیر رفع موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری در استان باشیم.

وی همچنین به اهمیت اطلاع رسانی عمومی از فعالیت های قرارگاه اشاره کرد و یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی موظف اند اقدامات این قرارگاه را به اطلاع مردم استان برسانند؛ همچنین با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها و مجامع مرتبط، زمینه آگاهی عمومی و مراجعه سرمایه گذاران برای طرح مشکلات و دریافت حمایت های لازم فراهم خواهد شد.

در ادامه این نشست، مشکلات چند واحد تولیدی از جمله مرغداری ها، جایگاه های سوخت، خانه فرش و برخی دیگر از اصناف مطرح و مقرر شد به عنوان مصوبات جلسه در دستور کار قرار گیرند.

به گفته مسئولان، قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید در چارچوب سیاست های کلان قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور فعالیت خواهد کرد و به صورت منظم به بررسی و رفع موانع سرمایه گذاری در استان می پردازد.