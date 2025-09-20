ملا بختیار: اتحادیه میهنی از نظر انتخاباتی مرده است

به گزارش کردپرس، ملا بختیار اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان از لحاظ انتخاباتی در وضعیت مرگ قرار دارد و در آخرین انتخابات تنها ۲ درصد از آرای سلیمانیه را به دست آورده است.

او در گفت‌وگویی با شبکه شرقیه تأکید کرد: در آخرین انتخابات، اتحادیه میهنی تنها ۲ درصد از آرای سلیمانیه را کسب کرده و به باور او اکنون شرایط حتی بدتر از گذشته است و اتحادیه میهنی از منظر انتخاباتی به رحمت خدا رفته است.

وی افزود: «وضعیت کلی اقلیم کردستان بحرانی است و اعتماد مردم به روند سیاسی به شدت کاهش یافته است، نه فقط نسبت به اتحادیه میهنی، اما مشکلات در سلیمانیه بیشتر دیده می‌شود.»

ملا بختیار تصریح کرد که اتحادیه میهنی هنوز نمرده است، اما از نظر انتخاباتی تنها مشمول رحمت الهی است. او یادآور شد: «قبلاً گفته بودم حتی اگر اتحادیه میهنی تنها یک کرسی در انتخابات به دست بیاورد، باز هم در دولت باقی خواهد ماند. آن زمان از من انتقاد کردند، اما حالا مردم متوجه شده‌اند منظورم چه بوده است.»

او با اشاره به بحران‌های ساختاری در اقلیم کردستان گفت: «تا زمانی که نیروی مسلح حزبی و شخصی وجود داشته باشد، اقلیم کردستان یک اقلیم متحد واقعی نخواهد بود. تا زمانی که قانون اساسی اقلیم تدوین نشود و منابع اقتصادی یکپارچه مدیریت نگردد، اوضاع همین‌طور بحرانی خواهد ماند.»

ملا بختیار همچنین پیش‌بینی کرد: «پس از انتخابات آینده نه پارلمان بغداد و نه پارلمان کردستان قادر به حل مشکلات انباشته‌شده نخواهند بود. هرکس باور داشته باشد این دو پارلمان توانایی حل مشکلات را دارند، در دنیای خیالی دموکراسی زندگی می‌کند. حتی روند انتخابات هم رو به سقوط است و نرخ تحریم در انتخابات پارلمانی عراق به ۸۸ درصد رسیده است.»