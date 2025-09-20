قتل پدر به دست پسر در ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی تیراندازی در یکی از کوه‌های اطراف شهرستان، عوامل انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی مشخص شد مردی ۴۲ ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: در ادامه تحقیقات مأموران انتظامی مشخص شد فرزند ۲۲ ساله‌اش به دلیل اختلافات مالی پدرش را با سلاح شکاری به قتل رسانده است.

سردار سلمانی با بیان اینکه پسر ۲۲ ساله پس از دستگیری، در تحقیقات اولیه پلیس به قتل پدرش اعتراف کرد، گفت: سلاح به کار رفته در تیراندازی کشف و پرونده مربوطه جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: اختلافات خانوادگی هرچقدر هم جدی باشند، باید از مسیرهای قانونی و با استفاده از خدمات مشاوره کلانتری ها، مراجع قضائی، مراکز حل اختلاف و استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش‌سفیدان پیگیری تا از بروز حوادث تلخ پیشگیری شود.