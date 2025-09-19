تبادل سالانه ١٩ میلیارد دلاری در مرزهای آذربایجان غربی/ سهم مرزنشینان ناچیز است

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان صبح پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس و اعضای کمسیون اقتصادی مجلس برگزار شد اظهار کرد: متأسفانه از ظرفیتهای مرزی برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان استفاده مطلوبی نشده است.
او ادامه داد: در حالی که رویه کولبری با اعتباری حدود ۴۵۰ میلیون دلار تنها برای سه شهرستان استان در نظر گرفته شده، سایر شهرستانها از جمله سلماس، چالدران، ارومیه و اشنویه مغفول ماندهاند. وی خواستار اتخاذ تدابیری شد تا همه شهرستانهای مرزی از این مزیت برخوردار شوند.
ممکان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار تبادلات مرزی از مرزهای آذربایجانغربی انجام میشود، تصریح کرد: سهم واقعی مرزنشینان از این ظرفیت عظیم اقتصادی ناچیز است و باید قوانین و سازوکارهای موجود در این زمینه اصلاح شود.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه آذربایجانغربی بهعنوان قطب کشاورزی کشور افزود: دیپلماسی اقتصادی باید از طریق وزارت امور خارجه فعال شود تا محصولات کشاورزان استان در بازارهای منطقهای و بینالمللی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
ممکان با انتقاد از افزایش سرسامآور نهادههای دامی و قیمتگذاری دستوری محصولات کشاورزی گفت: این روند موجب ضرر و زیان گسترده کشاورزان شده و حمایت کافی از این قشر مولد صورت نمیگیرد.
