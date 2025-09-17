مهلت پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان تمدید شد

به گزارش کرد پرس، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان با اعلام این خبر، گفت: مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه شهریورماه ۱۴۰۴تمدید شد.

شاهین فکور اظهار کرد: به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند داوطلبان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.ko.uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیه های مربوط، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل های تحصیلی اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته محل های انتخابی خود اقدام کنند.