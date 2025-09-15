توضیحات فرمانده انتظامی سقز در مورد درگیری در معدن طلای سقز و کشته شدن یک نفر

به گزارش خبرگزاری کرد پرس، سرهنگ محمد صادق پیروزی در تشریح این خبر بیان داشت: برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر درگیری با سلاح در معدن طلای روستای قلقله سقز، بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.



وی افزود: در این درگیری ۲ نفر از عوامل معدن با سلاح گرم به سمت افرادی تیراندازی که در این رابطه ۴ نفر زخمی و بلافاصله به بیمارستان اعزام می شوند و در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می کند.



فرمانده انتظامی شهرستان سقز از پیگیریِ سریع حادثه توسط پلیس خبر داد و گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و در این رابطه پلیس برابر قانون قاطعانه با مخلان آسایش مردم برخورد می کند.