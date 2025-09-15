٥ کشته و ٦ مصدوم در تصادفات دیروز آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: ساعت ۱۵:۱۵ روز یکشنبه «۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی سواری ساینا و تریلی در محور چایپاره به خوی اعلام شد که بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهید مخلص شهرستان چایپاره و مرگنلر شهرستان شوط به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه ۴ فوتی داشت که پس از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین ساعت ١۶:٠٠ نیز گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پراید در محور اشنویه به ارومیه (روستای رشگوند) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام وبلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات عین‌الروم هلال احمر شهرستان اشنویه به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

او در ادامه از وقوع تصادفی دیگر در ساعت ۱۶:۰۱ عصر روز یکشنبه خبر داد و اظهار کرد: در ادامه تصادفات دیروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه نیسان جونیور در محور ارومیه به تبریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد که بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

او گفت: این حادثه ۱ فوتی و ۱ مصدوم داشت که فوتی حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد و مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد.