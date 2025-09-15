شورای شهر مهاباد شورای برتر آذربایجان غربی شناخته شد

به گزارش کردپرس،در همایش شوراهای اسلامی شهر و شهرداران استان آذربایجان غربی که روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، شورای اسلامی شهر مهاباد به‌عنوان شورای برتر استان انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

این همایش با حضور صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور، خلیلی، معاون امور دولت و کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها و جوانی‌کیا، مدیر کل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.