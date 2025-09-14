به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در دیدار جواد واحدی معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استانداری کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کردستان، گفت: این استان نسبت به وسعت و جمعیت، بیشترین آثار و بناهای تاریخی را در کشور دارد و از غنای میراث فرهنگی برخوردار است.

وی اظهار کرد: سنندج هم نسبت به وسعت و جمعیت، دارای بیشترین مساجد، تکایا و اماکن مذهبی در کشور و جهان اسلام است و از این جهت قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی را دارد.

استاندار کردستان همچنین دریاچه زریوار مریوان، بازارچه‌های مرزی، طبیعت بکر اورامان و جاذبه‌های منحصر بفرد استان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری دانست و افزود: کردستان توانایی تبدیل‌شدن به قطب گردشگری سلامت در غرب کشور را نیز دارد.

لهونی با اشاره به رشد چشمگیر ورود مسافران به استان، ادامه داد: بر اساس آمار اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان، سال گذشته بیش از ۱۳ میلیون مسافر به این استان سفر کرده‌اند.

وی صنایع‌دستی را نیز یکی از شاخص‌ترین حوزه‌های اقتصادی استان عنوان کرد و یادآور شد: کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های غنی در تولید انواع صنایع‌دستی، جزو استان‌های شاخص کشور محسوب می‌شود و حمایت ویژه در این حوزه ضروری است.

استاندار کردستان بیان کرد: مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی پاسداری از هویت ملی است و رسالت اصلی ما معرفی و شناساندن پیشینه تاریخی استان به دنیاست.

در این دیدار، معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی نیز با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، گفت: کردستان در این عرصه جزو استان‌های پیشرو کشور است و تولیدات صنایع‌دستی آن باید به‌صورت جدی برندسازی شوند.