۱۰ پرونده قضایی برای عاملان آتش سوزی جنگل های مریوان تشکیل شد

به گزارش کرد پرس، مسلم مرادی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: با وجود برگزاری کارگاه ها و جلسات متعدد پیشگیری از حریق، در سال جاری به لحاظ وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی، سال سختی را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: در راستای رسالت سازمانی و به منظور برخورد با افراد خاطی و سهل انگار که سرمایه های ملی را نابود می کنند، ۱۰ فقره پرونده آتش سوزی و کوره ذغال تشکیل و هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان اظهار کرد: در شش ماهه اول امسال، در راستای اقدامات پیشگیرانه، بیش از ۲ تن ذغال و تعداد ۶۰ دهنه کوره ذغال در ارتفاعات صعب العبور، توسط نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی معدوم شده است.

مرادی ادامه داد: یکی از پیچیده ترین آتش سوزی های تاریخ منابع طبیعی مریوان، حریق جنگل های بناوچله و دره وران بود که با مدیریت میدانی صحیح و تلاش و غیرت نیروهای دولتی و مردمی مهار شد.

وی یادآور شد: در جریان مهار آتش سوزی فوق تعداد ۱۰ دستگاه خودرو کمک دار دولتی، ۳۰ دستگاه دمنده و یک فروند بالگرد تاکتیکال نیروی هوافضای سپاه مشارکت داشتند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان با ستودنی خواندن همت و تلاش مردم طبیعت دوست شهرستان مریوان، از آنان درخواست کرد در مهار آتش سوزی حفظ جان و سلامت خود را در اولویت قرار داده و با رعایت نکات ایمنی، در کنار نیروهای متخصص، در عملیات اطفای حریق حضور داشته باشند و از هرگونه رفتار هیجانی و مخاطره آمیز پرهیز کنند.