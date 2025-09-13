استاد جمشید عزیزخانی خواننده برجسته کُرد، درگذشت

به گزارش کردپرس؛ جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز پیشکسوت کرمانشاهی پس از تحمل مدتها رنج بیماری دارفانی را وداع گفت.
استاد عزیزخانی عزیزخانی متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه بود. او فعالیتهای هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد.
نخستین آثار رسمیاش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سالهای آغازین انقلاب اسلامی منتشر شدند و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، دهها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگزده اجرا کرد.
عزیزخانی تاکنون حدود ۸۰۰ قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرده و از چهرههای شاخص موسیقی کردی و ایرانی است.
آثار او همواره بازتابی از شادیها و رنجهای مردم زاگرس بوده و نقش مهمی در ماندگاری فرهنگ بومی داشته است.
عزیزخانی علاوه بر قطعات محلی، آهنگهای مناسبی نیز ساخته است. او از اواخر جنگ تحمیلی فعالیت خود را به تهران منتقل و از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی با مرکز موسیقی صداوسیما همکاری کرد.
خانه موسیقی ابران هم با صدور پیامی درگذشت این هنرمند برجسته را تسلیت گفت.
