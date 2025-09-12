۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷

آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۴۰ کیلومتری محور ایلام، چوار، ایوان

آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۴۰ کیلومتری محور ایلام، چوار، ایوان

سرویس ایلام - عملیات بهسازی، ایمن‌سازی و روکش آسفالت راههای محور ایلام – چوار – ایوان به طول ۴۰ کیلومتر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سید زاهدین چشمه خاور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام اظهار داشت: مبلغ اعتبار برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان است و هم‌اکنون عملیات اجرایی روکش آسفالت و ایمن‌سازی محور ایلام_چوار در مقطع پلیس راه به سمت شهرستان چوار به عنوان نقطه آغازین این طرح درحال انجام است.

وی افزود: این پروژه‌ها در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر اجرا می‌شود و هدف اصلی آن ارتقای سطح ایمنی تردد در محور پرتردد ایلام – چوار – ایوان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد: اجرای این طرح ضمن کاهش حوادث جاده‌ای، به تسهیل در تردد وسایل نقلیه درون استانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

کد خبر 2788582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha