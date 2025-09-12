آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۴۰ کیلومتری محور ایلام، چوار، ایوان

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سید زاهدین چشمه خاور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام اظهار داشت: مبلغ اعتبار برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان است و هماکنون عملیات اجرایی روکش آسفالت و ایمنسازی محور ایلام_چوار در مقطع پلیس راه به سمت شهرستان چوار به عنوان نقطه آغازین این طرح درحال انجام است.
وی افزود: این پروژهها در مجموع به طول ۴۰ کیلومتر اجرا میشود و هدف اصلی آن ارتقای سطح ایمنی تردد در محور پرتردد ایلام – چوار – ایوان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام تاکید کرد: اجرای این طرح ضمن کاهش حوادث جادهای، به تسهیل در تردد وسایل نقلیه درون استانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
نظر شما