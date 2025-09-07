به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اعظم (ص)، همبستگی و وحدت در جامعه اسلامی را مهم‌ترین پشتوانه در مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی دانست.

وی با اشاره به ابعاد ملی و راهبردی موضوع ناترازی انرژی، گفت: ناترازی کنونی نتیجه کم‌توجهی به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت در سال‌های گذشته است که تغییرات اقلیمی و افزایش دما آن را تشدید کرده است و این مسئله در صورت تداوم، می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد.

بازرس کل استان کردستان با تأکید بر اصلاح الگوی مصرف، افزود: بخش مهمی از مصرف بالا ناشی از استفاده از لوازم خانگی و صنعتی پرمصرف است و علاوه بر این، فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمزارزها سهم قابل توجهی در افزایش مصرف دارند، در حالی که متولی مشخصی برای نظارت بر این بخش وجود ندارد.

هواسی راهکارهای برون‌رفت از این شرایط را توسعه انرژی‌های نو و اصلاح ساختار مصرف عنوان کرد و ادامه داد: گسترش پنل‌های خورشیدی در بخش خانگی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، حمایت از بخش خصوصی، هوشمندسازی شبکه و کاهش تلفات انرژی می‌تواند مسیر پایداری را پیش‌روی صنعت برق قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رعایت عدالت در خاموشی‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی، استفاده از مولدهای برق در دستگاه‌های اجرایی و حرکت صنایع بزرگ به سمت خودتأمینی انرژی را ضروری دانست و گفت: تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه انرژی‌های خورشیدی و راه‌اندازی سامانه هشدار تلفنی برای مشترکان پرمصرف از دیگر اقدامات مهم در مدیریت تقاضای برق است.