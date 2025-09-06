۲ نفر بر اثر حادثه رانندگی در محور سقز – بانه جان باخت

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بامداد امروز بر اثر برخورد خودروی زانتیا و وانت در کیلومتر ۲۰ محور سقز – بانه و وقوع آتش سوزی، ۲ نفر از سرنشینان در دم جان باختند.

وی افزود: به دنبال تماس با دیسپچ اورژانس، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد که پس از انجام اقدامات درمانی، یک مصدوم این سانحه به بیمارستان شفا شهرستان سقز منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان اظهار کرد: پرسنل آتش نشانی نیز با حضور به موقع، عملیات مهار آتش و ایمن سازی صحنه را انجام دادند.

هدائی بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در حالت خواب آلودگی و سرعت غیرمجاز تأکید کرد.