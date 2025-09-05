ساخت استخر تفریحی آب شور با آب دریاچه ارومیه!

به گزارش کردپرس، آیدین رحمانی، شهردار ارومیه به میراث آریا گفت: برنامه‌ریزی و ساخت استخر آب شور در حاشیه دهکده ساحلی چی‌چست انجام شده و این طرح تا پایان سال آینده اجرایی می‌شود.

او در خصوص برنامه‌های شهرداری برای احیای دریاچه ارومیه گفت: به همراه ستاد احیای این دریاچه و با دستور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، دانشگاه ارومیه به‌عنوان متولی این پروژه، برنامه‌های جدید و نوینی را برای احیای دریاچه طراحی کرده است.

شهردار ارومیه ادامه داد: چشم‌انداز برنامه‌ها شامل تبدیل ساحل چسبیده به دهکده ساحلی چی‌چست به استخر آب شور است که این اقدام نه‌تنها به ترویج گردشگری در منطقه کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های تفریحی بیشتری را به ساکنان و بازدیدکنندگان ارائه خواهد داد.

رحمانی گفت: این طرح می‌تواند به افزایش ارزش افزوده دهکده ساحلی چی‌چست کمک کند و با توجه به شرایط آب و هوایی ارومیه و محدودیت استفاده از آب دریاچه، ایجاد دو استخر آب شور در نزدیکی دهکده توریستی چی‌چست می‌تواند امکان بهره‌مندی از مزایای دریاچه را به صورت چهار فصل فراهم کند.

او تصریح کرد: این طرح شامل هدایت آب شور از دریاچه به استخرهای آب شور، ایجاد دیگ‌های بخار و رهاسازی آب تصفیه شده به دریاچه است، که به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری جدید با توجیه اقتصادی از آن یاد می‌شود.

رحمانی بر این نکته تأکید کرد: ساخت استخر آب شور در دهکده ساحلی چی‌چست بستر مناسبی برای فعال کردن این مجموعه تفریحی که سال‌ها راکد مانده، خواهد بود، این پروژه می‌تواند به صورت اجرایی توسط شهرداری ارومیه یا به‌عنوان بسته سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود.

به گزارش کردپرس، شهر بازی «چی چست» ارومیه، بعد از باره ها وعده‌ افتتاح در نهایت مهر ماه سال ٩٨، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، افتتاح شد.

این پروژه ۱۶ هکتاری، امکاناتی همچون هتل ۴ ستاره، رستوران، زمین‌های فوتبال، والیبال، والیبال ساحلی، آمفی تئاتر، باغ گل‌ها، ابشار سه بعدی و موزیکال، کافی شاپ، کارتینگ، زمین تیراندازی و باند هواپیمای موتوری، قلعه چوبی و در نهایت شهربازی مدرن دارد.

سال گذشته بازرس کل قضایی آذربایجان غربی در بازدید از مجتمع فرهنگی،گردشگری ساحلی چی چست ارومیه از وضعیت نابسامان و نیمه‌فعال این مجتمع گردشگری انتقاد کرد و گفته بود: ضرب‌العجل یک ماهه برای رفع نواقص و اخذ استاندارد و راه اندازی کامل تجهیزات شهربازی تعیین می شود.

این مجموعه حتی دو سال قبل به دلیل عدم توجه کافی به اخطارهای داده شده و پایان مهلت قانونی برای ایمن‌سازی تجهیزات تفریحی، پلمب شده بود.