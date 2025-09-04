۱۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷

اخلالگر ارزی در سردشت دستگیر شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: یکی از متهمان بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور با سوءاستفاده گسترده از کارت‌های بازرگانی در شهرستان سردشت دستگیر شد.

به گزارش کردپرس،  ناصر عتباتی دراین باره اظهار کرد: این فرد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب مراجع قضایی بود، با همکاری مجموعه قضایی استان و پیگیری رئیس و دادستان سردشت شناسایی و بازداشت شد.

او اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، میزان سوءاستفاده مالی این متهم حدود ۳۵۰ میلیون یورو و ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: متهم پس از دستگیری مطابق نیابت قضایی صادره، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل شد.

عتباتی تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع ملی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 2788360

