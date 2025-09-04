اخلالگر ارزی در سردشت دستگیر شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی دراین باره اظهار کرد: این فرد که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب مراجع قضایی بود، با همکاری مجموعه قضایی استان و پیگیری رئیس و دادستان سردشت شناسایی و بازداشت شد.

او اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، میزان سوءاستفاده مالی این متهم حدود ۳۵۰ میلیون یورو و ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: متهم پس از دستگیری مطابق نیابت قضایی صادره، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحویل شد. عتباتی تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی و سوءاستفاده‌کنندگان از منابع ملی برخورد خواهد کرد.