به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالوهاب بخشنده در نشست حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و محیط زیست گفت: در صورت اثبات عمدی بودن آتش‌سوزی‌ها، شناسایی عاملان در دستور کار قرار دارد و حتی در صورتی که منشأ آتش‌سوزی غیرعمد و ناشی از بی‌احتیاطی طبیعت‌گردان باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی افزود: روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن آن بدون خاموش کردن کامل، مصداق بی‌مبالاتی است و برابر قانون پیگیری می‌شود.

دادستان ایلام همچنین با اشاره به آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای فرسوده در سطح استان به‌ویژه ناوگان شهرداری‌ها مطرح کرد: براساس قوانین موجود، دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند خودروهای فرسوده خود را تعویض، جایگزین یا تعمیر اساسی کنند.