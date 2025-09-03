به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالوهاب بخشنده در نشست حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و محیط زیست گفت: در صورت اثبات عمدی بودن آتشسوزیها، شناسایی عاملان در دستور کار قرار دارد و حتی در صورتی که منشأ آتشسوزی غیرعمد و ناشی از بیاحتیاطی طبیعتگردان باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی افزود: روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن آن بدون خاموش کردن کامل، مصداق بیمبالاتی است و برابر قانون پیگیری میشود.
دادستان ایلام همچنین با اشاره به آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای فرسوده در سطح استان بهویژه ناوگان شهرداریها مطرح کرد: براساس قوانین موجود، دستگاههای خدماترسان موظف هستند خودروهای فرسوده خود را تعویض، جایگزین یا تعمیر اساسی کنند.
