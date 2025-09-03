۱۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۶

هشدار جدی دادستان ایلام به عاملان آتش‌سوزی‌ها

سرویس ایلام - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام گفت: هر فردی که عمدا یا سهوا در بروز حوادث آتش‌سوزی دخالت داشته باشد با برخورد قانونی و بدون اغماض روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالوهاب بخشنده در نشست حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و محیط زیست گفت: در صورت اثبات عمدی بودن آتش‌سوزی‌ها، شناسایی عاملان در دستور کار قرار دارد و حتی در صورتی که منشأ آتش‌سوزی غیرعمد و ناشی از بی‌احتیاطی طبیعت‌گردان باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی افزود: روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن آن بدون خاموش کردن کامل، مصداق بی‌مبالاتی است و برابر قانون پیگیری می‌شود.

دادستان ایلام همچنین با اشاره به آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای فرسوده در سطح استان به‌ویژه ناوگان شهرداری‌ها مطرح کرد: براساس قوانین موجود، دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند خودروهای فرسوده خود را تعویض، جایگزین یا تعمیر اساسی کنند.

