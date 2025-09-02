به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام مهدی فرمانیان در آستانه فرا رسیدن هفته وحدت، با تأکید بر اینکه «مشترکات امت اسلام به مراتب بیش از اختلافات آن است»، بر لزوم تبیین این اشتراکات و تقویت همبستگی عملی میان مسلمانان جهان تأکید کرد.

وی هفته وحدت را فرصتی برای بازخوانی مبانی مشترک و پرهیز از حاشیه سازی های تحریک آمیز دانست و اظهار کرد: پیامبر رحمت، حضرت ختمی مرتبت (ص)، برای همه ما اسوه است. توحید، نبوت، معاد، قرآن کریم، قبله واحد، بسیاری از احکام فقهی و ارزش های اخلاقی، محبت اهل بیت (علیهم السلام)، سرمایه های عظیم و غیرقابل انکاری هستند که همه مذاهب اسلامی حول آن متفق هستند. این گنجینه مشترک، باید محور اصلی گفت وگوها و برنامه های ما باشد.

تبیین مشترکات؛ پادزهر توطئه تفرقه

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله وحدت، افزود: دشمنان اسلام برای انحراف افکار عمومی از این مشترکات اساسی، دائماً بر نقطه های اختلافی کوچک و حاشیه ای مانور می دهند. وظیفه نخبگان، علما و رسانه های جهان اسلام این است که با زبان علمی، منطقی و گفتمان سازنده، این اشتراکات بنیادین را به طور مستمر تبیین کنند و به نسل جوان معرفی کنند.

برائت از عوامل تفرقه؛ ضرورتی انکارناپذیر

حجت الاسلام فرمانیان با بیان اینکه ایجاد تفرقه میان صفوف مسلمین، بزرگ ترین جنایت است، ادامه داد: ما باید به صورت فعال و صریح از هر فرد، گروه یا جریانی که آگاهانه یا جاهلانه، به تفرقه افکنی دینی و مذهبی دامن می زند، اعلام برائت کنیم. این تفرقه افکنان، چه در شبکه های اجتماعی و چه در رسانه های رسمی، سربازان دشمن هستند و باید افکار عمومی نسبت به نقش مخرب آنها هوشیار باشد. وحدت به معنای نادیده گرفتن حقایق نیست، بلکه به معنای تقویت بنیان هایی است که دشمن نمی خواهد ما بر روی آن بایستیم.

تقویت همبستگی؛ از گفت وگو تا عمل مشترک

این استاد حوزه و دانشگاه، همبستگی را فراتر از شعار و منوط به عمل دانست و راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن ارائه داد: ما نیازمند گسترش میزهای گفت وگوی علمی و احترام آمیز بین علمای مذاهب مختلف هستیم. همچنین تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی، حمایت از تولیدات علمی و فرهنگی یکدیگر، برگزاری اردوهای مشترک دانش آموزی و دانشجویی، و ایجاد دبیرخانه های دائمی برای هماهنگی در مواجهه با چالش های مشترک امت اسلام، ازجمله اقدامات ضروری است. وقایع دردناک منطقه، از جمله مظلومیت مردم غزه، تنها نمونه ای از ضرورت این همکاری عملی است.

وحدت؛ پاسخی عملی به فاجعه غزه

دکتر فرمانیان با اشاره به کشتارها و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تصریح کرد: فاجعه غزه به وضوح نشان داد که دشمن، فرقی میان شیعه و سنی و عرب و عجم نمی گذارد. او تنها در پی اشغالگری، سلطه و نابودی مسلمانان است. در چنین شرایطی، وحدت کلمه مسلمانان تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک و یک سلاح قوی برای مقابله با این ظلم سازمان یافته است.

وی افزود: همبستگی امت اسلام در دفاع از مردم مظلوم غزه، از تحریم های اقتصادی گرفته تا اقدامات دیپلماتیک و رسانه ای، می تواند کارایی خود را به جهانیان ثابت کند. ما باید با دور ریختن حاشیه ها و اختلافات جزئی، به رویکردی کلان و امت محور روی آوریم.

فعالیت های دانشگاه ادیان و مذاهب در زمینه تقریب و وحدت امت اسلام

دکتر فرمانیان گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان یکی از پیشگامان گفتمان تقریب بین مذاهب اسلامی، با برگزاری همایش های علمی بین المللی، میزگردهای تخصصی با حضور علما و اندیشمندان مختلف اسلامی، انتشار کتب و مقالات علمی در زمینه مشترکات مذاهب، و پذیرش دانشجویان از کشورها و مذاهب مختلف اسلامی، همواره در راستای ایجاد تفاهم و همکاری عملی میان مسلمانان جهان گام برمی دارد. این دانشگاه با اعتقاد به اینکه «دانشگاه، خانه وحدت است»، فضایی علمی و احترام آمیز برای گفت وگو و همکاری نخبگان جهان اسلام فراهم کرده و خود را متعهد به تبیین و تعمیق مبانی وحدت بخش امت اسلامی می داند.

فراهم آوردن زمینه همدلی؛ رسالت علما و روشنفکران

حجت الاسلام والمسلمین فرمانیان در پایان، نقش علما و روشنفکران را در ایجاد فضای همدلی کانونی ارزیابی کرد و گفت: اگر علمای بزرگوار اهل سنت و شیعه در مناسبت های مختلف در کنار یکدیگر حاضر شوند، برادرانه با هم گفت وگو کنند و بر مشترکات تأکید ورزند، این پیام وحدت به بدنه جامعه منتقل خواهد شد. هفته وحدت تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه باید بهانه ای برای برنامه ریزی های بلندمدت و اجرایی در راستای تحقق امت واحده اسلامی باشد. آینده جهان اسلام در گرو اتحاد، انسجام و پرهیز از هرگونه تنشِ ساخته دست دشمنان است.