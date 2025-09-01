روئینگ سوار مهابادی نائب قهرمان آسیا شد

به گزارش کردپرس، نوروز علی مردان بیان کرد: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی و بهراد لگاری‌نژاد در فینال روئینگ دونفره جوانان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایپه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و مدال نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین کسب کردند.

او افزود: در این رقابت ها که (۳ تا ۹ شهریورماه در شنیانگ چین برگزار شد، نماینده کشور چین‌ تایپه اول و چین سوم شدند.

علیمردان ادامه داد: طاهر کبوتری مربی با دانش مهابادی هدایت تیم ملی جوانان را در این دوره از مسابقات به عهده داشت .

رییس ورزش و جوانان گفت: هیئت قایقرانی مهاباد در سد مهاباد ، میزبان چندین دوره اردوهای آماده سازی تیم ملی بزرگسالان و جوانان ایران جهت حضور موفق در این مسابقات و بازیهای آسیایی بود/.

