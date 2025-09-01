۱۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۳

روئینگ سوار مهابادی نائب قهرمان آسیا شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی در فینال روئینگ دونفره جوانان مدال نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین کسب کرد.

به گزارش کردپرس، نوروز علی مردان بیان کرد: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی و بهراد لگاری‌نژاد در فینال روئینگ دونفره جوانان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایپه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و مدال نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین کسب کردند.

او افزود: در این رقابت ها که (۳ تا ۹ شهریورماه در شنیانگ چین برگزار شد، نماینده کشور چین‌ تایپه اول و چین سوم شدند.

علیمردان ادامه داد: طاهر کبوتری مربی با دانش مهابادی هدایت تیم ملی جوانان را در این دوره از مسابقات به عهده داشت .

رییس ورزش و جوانان گفت:  هیئت قایقرانی مهاباد در سد مهاباد ، میزبان چندین دوره اردوهای آماده سازی تیم ملی بزرگسالان و جوانان ایران جهت حضور موفق در این مسابقات و بازیهای آسیایی بود/.
 

