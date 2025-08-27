نماینده ایلام: هر صدایی جز صدای انسجام، صدای دشمن است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی با تاکید بر اینکه امروز صدای ما به وطن، صدای تاریخ کهن ترین سرزمین دنیا، انسجام، برادری و مقاومت است و هر صدایی غیر از آن صدای دشمن خواهد بود، گفت: صدای کاسبان تحریم و تسلیم، صدای کاسبان تزویر در دیانت و جفنگ در سیاست و عبور از ولایت، صدای کاسبان قمار بر سر وطن، صدای ملت ایران نیست. ملتی که در ۱۲ روز مقاومت تمام زخم های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشسته بر پیکرش را پنهان نمود و با تنی زخم آجین ایستاده در برابر دشمن، کسانی که نمی توانند به این زخم ها التیام باشند به خاطر خدا با جفنگیات سیاسی و رفتارهای ناصواب روی اعصاب این ملت بزرگ رژه گستاخی نروند.

وی عنوان کرد: خطاب بنده به افراطی‌های طیف‌های مختلف سیاسی است؛ هرچند صحبت با آنها آب در هاون کوبیدن است اما به خاطر خدا دست از این جفنگیات سیاسی و ژست های توخالی بردارید، به جای آن در مجلس و دولت کمک کنیم بنیه دفاعی تقویت شود و حقوق نیروهای مسلحی که امنیت شما را بدون ادا و اطوار در حال تامین هستند افزایش دهیم. به بازنشستگان توجه کنیم و پروژه های ناتمام اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و آموزشی را تمام کنیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: هرچند برخی از شما به دنبال احیا و اتمام پروژه شکست خورده براندازی دشمن هستید اما خواهش می‌کنیم به خاطر خدا دست از سر این مردم بردارید؛ شما که در روزهای جنگ گم می شوید و در روزهای آفتابی امنیت پیدایتان می شود تا زیر دو خم امنیت مردم را بگیرید؛ از شما خواهش می کنیم به مسافرت بروید و به فرزندان مقیم‌تان در انگلستان، کانادا و آمریکا سر بزنید تا چند صباحی مردم ایران از دست شما در امنیت خاطر باشند.

فلاحی در پایان تاکید کرد: برادران و خواهران من؛ کمک کنید امروز کشور ما در شرایط بسیار حساس و سهمگینی قرار دارد ما در وسط جنگ هستیم اجازه ندهیم کسانی که نسبتی با این مردم ندارند برای آنها تصمیم بگیرند، مردم به ما نیاز دارند که کارهای بر زمین افتاده آنها را بلند کنیم نه آنکه با رفتارهای ناصواب آنها را بر زمین بزنیم و این استراتژی در مجلس می تواند به نتیجه برسد و با شما نمایندگانی که در کنار ملت هستید.