رشد ۲ و نیم برابری ثبت نام زائران اربعین در کردستان

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) که با حضور وزیر کشور به صورت وبینار برگزار شد، گفت: امسال همچون ادوار گذشته، مردم کردستان همواره با گرمی از زائران اربعین حسینی در مرز باشماق مریوان و سایر نقاط استان استقبال کردند و همه دستگاه های مرتبط برای خدمت شایسته به زوار پای کار بودند.

وی با بیان اینکه میزبانی مردم کردستان از زائران ستودنی است، اظهار کرد: استان کردستان نه تنها پذیرای زائرانی بود که مرز باشماق را به عنوان مسیر خروجی انتخاب کرده اند، بلکه میزبان عبور زائران استان های شمال غربی و جنوبی کشور نیز بود و برای خدمت رسانی هم زمان به هر دو گروه از زائران، آمادگی کامل وجود داشت و زیرساخت های لازم برای این منظور فراهم شد.

استاندار کردستان از اسکان ۱۵۶ هزار زائر در استان خبر داد و افزود: زائران با امنیت و آرامش، در کامل عزت و افتخار در مرز باشماق تردد داشتند و مورد استقبال گرم مردم و مسئولین استان قرار گرفتند و هیچ مشکلی از لحاظ امنیت در داخل استان و مسیر تردد زوار مشاهده نشد.

لهونی با اشاره به اینکه به دلیل بالا بودن هزینه تردد زائران از سلیمانیه عراق تا کربلای معلی، زوار از این مرز کمتر استفاده می کنند، ادامه داد: باید هزینه تردد زائران از سلیمانیه تا کربلا کاهش یابد تا تعداد بیشتری از زوار بتوانند از مرز باشماق عبور کنند.