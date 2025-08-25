به گزارش کرد پرس، سیدعباس عراقچی» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست فوق‌العاده وزرای امورخارجه سازمان همکاری اسلامی به جده سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با «فواد حسین» وزیر خارجه عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این دیدار، ضمن تشکر و تقدیر از دولت و ملت عراق به خاطر میزبانی شایسته از زائرین اربعین حسینی، این مراسم بزرگ شیعیان را نماد همبستگی و قدرت شیعیان جهان دانست.

وزرای امور خارجه ایران و عراق در این دیدار، با محکوم‌کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در محروم‌کردن مردم مظلوم غزه از دسترسی به نیازهای اولیه زندگی به‌ویژه غذا و آب و دارو، بر ضرورت اقدام عملی کشورهای اسلامی و عربی برای پایان دادن به محاصره غذایی و دارویی این باریکه، امدادرسانی به مردم بی‌دفاع غزه، توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.

طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه و تاکید بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، بر اجرای کامل و مؤثر توافقات دوجانبه، به‌ویژه تفاهم‌نامه امنیتی و نیز تکمیل پروژه راه‌آهن شلمچه بصره تصریح کردند.