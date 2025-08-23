جوان میاندوآبی جانش را در زرینه رود از دست داد

به گزارش کردپرس، سامان محمدی در این باره گفت: کشف جسد فرد غرق شده پس از جستجو توسط افراد حاضر و نیروهای امدادی آن محل بی‌نتیجه مانده بود. سپس پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده تیم غواصی سازمان آتش نشانی میاندوآب به محل اعزام شد که پس از جستجو جسد را داخل آب پیدا کردند.

محمدی با بیان اینکه فرد فوت شده از اهالی میاندوآب بود، گفت: جسد این جوان جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: همه ساله با شروع فصل گرما شهروندانبرخی افراد در رودخانه‌های زرینه‌رود و سمینه‌رود میاندوآب اقدام به شنا یا ماهیگیری می‌کنند که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی، حوادث بسیاری اتفاق می‌افتد و جان تعدادی از هموطنان از دست می‌رود.