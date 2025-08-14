۱۸۰ زائر اربعین به بیمارستان سیار مستقر در مرز باشماق مراجعه کردند

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ۱۸۰ نفری که بیمارستان سیار شهید شیخ الاسلام مراجعه کردند، ۱۶۶ زائر سرپایی درمان و ۱۴ نفر هم بستری شدند.

وی با اشاره به اینکه هشت ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ انجام شد، افزود: روز گذشته یک زائر به بیمارستان فجر مریوان و ۲ بیمار هم به بیمارستان امام خمینی دیواندره مراجعه کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: هشت تیم بهداشتی شامل ۱۷ کارشناس بهداشت محیط برای خفظ سلامت زوار اربعین خدمات ارائه می دهند.

هدایی ادامه داد: ۳۸ مورد بازرسی از مواکب و مراکز تهیه غذا، ۵۰ مورد نمونه‌گیری تست PCR از زائرین و خادمین و سه مورد کشف و معدوم‌سازی مواد خوراکی غیرمجاز انجام شد.