۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۵

۱۸۰ زائر اربعین به بیمارستان سیار مستقر در مرز باشماق مراجعه کردند

سرویس کردستان - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: روز گذشته ۱۹۱ زائر اربعین از خدمات درمانی در استان بهره‌مند شدند که ۱۸۰ نفر آنان مربوط به بیمارستان سیار مستقر در مرز باشماق بود.

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ۱۸۰ نفری که بیمارستان سیار شهید شیخ الاسلام مراجعه کردند، ۱۶۶ زائر سرپایی درمان و ۱۴ نفر هم بستری شدند.

وی با اشاره به اینکه هشت ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ انجام شد، افزود: روز گذشته یک زائر به بیمارستان فجر مریوان و ۲ بیمار هم به بیمارستان امام خمینی دیواندره مراجعه کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: هشت تیم بهداشتی شامل ۱۷ کارشناس بهداشت محیط برای خفظ سلامت زوار اربعین خدمات ارائه می دهند.

هدایی ادامه داد: ۳۸ مورد بازرسی از مواکب و مراکز تهیه غذا، ۵۰ مورد نمونه‌گیری تست PCR از زائرین و خادمین و سه مورد کشف و معدوم‌سازی مواد خوراکی غیرمجاز انجام شد.

