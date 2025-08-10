فوت ٩٩ زائر اربعین در تصادفات جادەای استان های مرزی/آذربایجان غربی بالاترین آمار را دارد

به گزارش کردپرس، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در گزارش وضعیت تحلیل داده‌ها و شاخص‌های ترافیکی ماموریت اربعین حسینی در روز پانزدهم (۱۸ مردادماه) اعلام کرد:تا ساعت ۸:۰۰ صبح امروز ۱۸ مرداد، تعداد ثبت‌نام قطعی زائران در سامانه سماح به ۲.۹ میلیون نفر رسیده است که این رقم نسبت به روز قمری مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است. از کل ثبت‌نام‌کنندگان، ۵۹ درصد آقا و ۴۱ درصد خانم هستند.

او افزود: مرز مهران با سهم ۵۶ درصدی، بیشترین میزان انتخاب را به خود اختصاص داده و پس از آن شلمچه ۲۲ درصد، خسروی ۱۰ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی ۳ درصد از ثبت‌نام‌ها را شامل می‌شوند. همچنین روند افزایش تقاضا برای مرزهای خسروی، چذابه و باشماق نسبت به سال گذشته ادامه دارد، در حالی که تقاضا برای مرز مهران ۳ درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا بیان کرد: تهران با ۱۶ درصد، خوزستان با ۱۲.۸ درصد، اصفهان ۹.۸ درصد، خراسان رضوی ۹.۱ درصد، فارس ۵.۷ درصد، قم ۵.۱ درصد و کرمان ۳.۸ درصد بیشترین سهم ثبت‌نام را دارند.

خروج زائران از مرز تمرچین تنها ٢ درصد بوده است

او بیان کرد: از آغاز طرح (۴ مرداد) تا ساعت ۹:۰۰ صبح ۱۸ مرداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۶۴ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده‌اند که ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر ایرانی و ۱۶۱ هزار نفر اتباع خارجی بوده‌اند.

سرهنگ کرمی اسد گفت: مرز مهران با ۴۶ درصد بیشترین سهم را در خروج زائران دارد و پس از آن شلمچه ۲۷ درصد، خسروی ۱۴ درصد، چذابه ۷ درصد و مرزهای هوایی، تمرچین و باشماق به ترتیب ۴، ۲ و ۱ درصد سهم داشته‌اند. حدود ۹۴ درصد از افراد ثبت‌نامی از مرزها خارج شده‌اند و حدود ۱۷۵ هزار نفر هنوز برای خروج اقدام نکرده‌اند.

وضعیت تردد وسایل نقلیه در استان‌های مرزی/ کاهش ۳ درصدی حجم کل تردد

او ادامه داد: حجم کل تردد وسایل نقلیه در بازه ۱۴ روزه از ۴ تا ۱۷ مرداد امسال حدود ۴۶.۵ میلیون تردد ثبت شده که ۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته دارد. تردد اتوبوس‌ها با ۱۵ درصد کاهش به ۵۷۳ هزار تردد رسیده، اما تردد خودروهای سواری و وانت با افزایش ۳.۷ درصدی به حدود ۳۹ میلیون تردد افزایش یافته است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: استان‌های کردستان، ایلام و خوزستان افزایش تردد داشته‌اند، در حالی که آذربایجان غربی و کرمانشاه کاهش محسوسی در ترددها گزارش شده است.

کاهش فوتی‌ها و مجروحین تصادفات اربعین نسبت به مدت مشابه سال قبل

او اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته، تعداد فوتی‌های تصادفات در استان‌های مرزی اربعینی ۱۰۴ نفر بوده که امسال با کاهش ۵ نفر به ۹۹ نفر رسیده است. مجروحین تصادفات نیز با ۱۹ درصد کاهش به ۲ هزار و ۲۴۴ نفر کاهش یافته‌اند. همچنین فوتی زائران از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و مجروحین زائران از ۱۰۶ نفر به ۷۲ نفر رسیده که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه ۳۲ درصدی مجروحین است.

سرهنگ کرمی‌اسد گفت: آذربایجان غربی با ۲۷ فوتی (افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل)، ایلام با ۱۳ فوتی (افزایش ۴۴ درصدی) و کردستان با ۱۶ فوتی (افزایش ۷ درصدی) بیشترین افزایش فوتی تصادفات را در این بازه زمانی داشته‌اند.

او در پایان تأکید کرد: با وجود کاهش کلی فوتی‌ها و مجروحین، افزایش در برخی استان‌ها و راه‌های فرعی نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیشگیرانه سریع است. همچنین تمامی دستگاه‌های مرتبط باید آمادگی کامل برای مدیریت ترافیک بازگشت زائران داشته باشند.