افزایش ٤٠ درصدی اعتبارات عمرانی مهاباد/ سال گذشته تنها نیمی از اعتبارات جذب شد

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری در جلسه کمیته برنامهریزی مهاباد اظهار کرد: این میزان اعتبارات با توجه به مشکلات و نیازهای شهرستان جزئی بوده که برای تخصیص آن نیاز به اولویتبندی در بخشهای مختلف هستیم.
او با اشاره به حوزههای اولویتدار گفت: این حوزه در سال جاری شامل بخش آب، راه، مدرسه و بهداشت بوده و تلاش میکنیم این خدمات در اختیار مناطق مختلف شهرستان قرار گیرد.
فرماندار ویژه مهاباد گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم با پیگیری نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات در نظر گرفته از ادارات کلها، به صورت مستمر عمل کنند. همچنین از ظرفیت نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز برای جذب اعتبارات ملی بیشتر استفاده میشود.
امیر عشایری با بیان اینکه در سال گذشته ۲۴۷ میلیارد تومان اعتبار به مهاباد اختصاص یافته بود، تصریح کرد: تنها ۵۸ درصد از این مبلغ معادل ۱۴۳ میلیارد تومان جذب شده است.
سلام ستوده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت نامطلوب اعتبارات کشور اظهار کرد:: کماکان بدهی پروژههای عمرانی شهرستان باقی مانده و باید تسویه شوند.
او با بیان اینکه بخشی از این بدهیها با رایزنی پرداخت شده اما بخش زیادی هنوز باقی است، ادامه داد: بسیاری از پیمانکاران برای شروع پروژههای جدید خواهان تصفیه حساب هستند و این موضوع مانعی جدی برای توسعه و عمران شهرستان محسوب میشود.
نماینده مجلس در پایان تاکید کرد که با ایجاد تعامل و رایزنیهای لازم با مسئولان ارشد کشوری، تلاش خواهد شد تا اعتبارات بیشتری برای جبران عقبماندگیهای عمرانی مهاباد جذب شود.
