بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در مرز مهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، طی آئینی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار ایلام و فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام، بیمارستان جامع سپاه که کلیه خدمات یک بیمارستان شهری شامل تریاژ، اورژانس آقایان و بانوان، بخش‌های بستری آقایان و بانوان، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه، اتاق عمل و بخش‌های درمانی و پاراکلینیک را داراست، در مرز مهران افتتاح شد.

همه تخصص‌ها و پزشک عمومی، ارتوپدی، جراح اعصاب، جراح عمومی و داخلی، زنان و اطفال در این بیمارستان فعال است.

خدمات این بیمارستان تا پایان موج برگشت زائران ادامه دارد.