یک کشته و ١٠ مصدوم طی تصادفات روز جمعه در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در خصوص تصادفات روز گذشته در آذربایجان غربی بیان کرد: ساعت ۱۹:۴۴ روز جمعه ۱۰مرداد ماه گزارشی مبنی بر ، برخورد خودروی سواری تیبا با گارد ریل کنار جاده در محور مرگنلر به شوط اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر هلال احمر شهرستان شوط به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی با اشاره به اینکه این حادثه ۳مصدوم و ۱ فوتی داشت، ادامه داد: مصدومین بعداز رها سازی و انجام اقدامات پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند و فوتی حادثه نیز تحویل مراجع ذیصلاح شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اضافه کرد: ساعت ۱۶:۰۵ همان روز زارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور سلماس _ ارومیه ، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی اظهار کرد: این حادثه ۲ نیز مصدوم داشت که بعد ازانجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی با اشاره به وقوع تصادف و سقوط یک خودرو به دره در محور سردشت به میرآباد گفت: این حادثه ساعت ۲۱:۲۰ رخ داده و نجاتگران پایگاه امداد و نجات نلاس شهرستان سردشت به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.