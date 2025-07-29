به گزارش کرد پرس، به مناسبت چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران، امروز مراسم بزرگداشت این شهدا از طرف رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) و با حضور خانوادههای شهدا و قشرهای مختلف مردم و همچنین با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنانی، این جنگ را موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن استحکام بینظیر پایههای آن خواندند و با تأکید بر اینکه علت اصلی دشمنیها، مخالفت بدخواهان با ایمان، دانش و اتحاد ملت ایران است، گفتند: ملت ما به توفیق الهی راه تقویت ایمان و گسترش دانشهای گوناگون را رها نخواهد کرد و به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم.
حضرت آیتالله خامنهای با تسلیت مجدد به بازماندگان سرداران نظامی، دانشمندان و مردم عزیزی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، خاطرنشان کردند: ملت ایران علاوه بر افتخارات بزرگی که در این ۱۲ روز کسب کرد و امروز همه دنیا به آن اعتراف میکنند، توانست قدرت، استقامت، عزم، و اراده و دستِپُر خود را به دنیا نشان دهد به طوری که همه قدرت جمهوری اسلامی را از نزدیک احساس کردند.
ایشان، تبلور استحکام بینظیر پایههای جمهوری اسلامی را از دیگر امتیازات جنگ اخیر دانستند و افزودند: این حوادث برای ما بیسابقه نبود و جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته علاوه بر جنگ تحمیلی هشتساله، بارها در مقابل حوادثی همچون کودتا، فتنههای گوناگون نظامی، سیاسی و امنیتی و وادار کردن افراد سستعنصر به اقدام در مقابل ملت قرار گرفته و همه توطئههای دشمن را خنثی کرده بود.
رهبر انقلاب، بنای جمهوری اسلامی را بر دو پایه «دین» و «دانش» خواندند و گفتند: مردم و جوانان ایران با تکیه بر این دو پایه دشمن را در میدانهای مختلف به عقبنشینی وادار کردند و از این پس نیز همینگونه عمل خواهند کرد.
ایشان علت اصلی مخالفت استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با جمهوری اسلامی را دین و دانش و اتحاد ایرانیان زیر سایه قرآن و اسلام دانستند و گفتند: آنچه آنها به عنوان هستهای، غنیسازی و حقوق بشر مطرح میکنند بهانه است و علت اصلی ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن نو و تواناییهای جمهوری اسلامی در عرصههای گوناگون علمی و دانشهای انسانی، فنی و دینی است.
در این مراسم، چند تن از قاریان قرآن به تلاوت آیاتی از کلامالله مجید پرداختند و حجت الاسلام رفیعی نیز در سخنانی با استناد به خطبه ۱۸۲ نهج البلاغه به ویژگیهای شهدای جنگ صفین اشاره کرد و این ویژگیها را منطبق با شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر دانست.
استوار بودن در مسیر، حرکت در راه حق، تلاوت قرآن و عمل به آن، اقامه واجبات، احیای سنتهای الهی، مقابله با بدعتها، حضور در جهاد و تبعیت از رهبری، هشت ویژگی بود که حجت الاسلام رفیعی به آنها اشاره کرد و گفت: بر اساس تصریح قرآن، ایمان و توکل، دو عامل اصلی نصرت الهی است که این دو عنصر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کاملاً مشهود و زمینهساز ایستادگی و پیروزی ملت ایران بود.
در این مراسم همچنین آقای محمدرضا بذری اشعاری در تجلیل از حماسهآفرینی شهدای جنگ با دشمن صهیونیستی قرائت کرد و به مرثیهسرایی در مصائب آلالله پرداخت.
