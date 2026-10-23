خبر نووسەر: 3239 2026-10-23 10:22 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)
وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێم بوونی درۆن یان هێزی ئۆکراینی لە هەرێمدا ڕەت دەکاتەوە
وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرلەبەری ئەو دەنگۆ و هەواڵانە ڕەت دەکاتەوە کە لە ژمارەیەک دەزگای ڕاگەیاندندا بڵاو کراونەتەوە سەبارەت بە بوونی درۆن یان هێز و یەکەی سەربازیی ئۆکراینی لە خاکی هەرێمدا.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتەکە جەخت لەسەر هەڵوێستی بنەڕەتی و نەگۆڕی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە لە پەیڕەوکردنی سیاسەتی بێلایەنی، خۆبەدوورگرتن لە ناکۆکییە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان، و ڕەتکردنەوەی هەر هەوڵێک بۆ بەکارهێنانی خاکی هەرێم وەک پێگەیەک بۆ هەر جۆرە جووڵەیەکی سەربازی یان دوژمنکارانە دژ بە هەر وڵاتێک.
لە کۆتاییشدا دووپات کراوەتەوە کە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێم لە پێشینەی کارەکانە و بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە تێوەگلان یان پەلکێشکردنی هەرێمی کوردستان بۆ ناو ئەو ململانێیانە نادرێت و بە تەواوی دووپاتی دەکاتەوە کە ئەم بانگەشانە لە بنەڕەتدا ناڕاست و بێبنەمان.
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