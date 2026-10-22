کورتولموش: دوای چەکدانانی پەکەکە، هەنگاوەکان خێراتر هەڵدەگیرێن

نوعمان کورتولموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، ڕایگەیاند دوای هەڵوەشاندنەوەی تەواوەتیی پەکەکە و هاتنەدیی چەکداماڵین، هەنگاوەکانی دواتری پڕۆسەی ناسراو بە «تورکیای بێ تیرۆر» بە گوڕ و خێراییەکی زیاترەوە دەنرێن. ناوبراو هەروەها ڕایگەیاند لەم نزیکانەدا کۆمیسیۆنی چاودێریی ئەم ڕێڕەوە لە ناو پەرلەماندا پێک دەهێنرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوعمان کورتولموش کە بۆ بەشداری لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پەرلەمانیی وڵاتانی تورک‌زمان (TURKPA) سەردانی بیشکەکی پایتەختی قرغیزستانی کردبوو، لە دانیشتنێکی ڕاستەوخۆدا لەگەڵ کەناڵی هەواڵیی TRT وەڵامی پرسیارەکانی دەربارەی دۆخی ئێستای دایەوە.

کورتولموش لە وەڵامی پرسیارێکدا دەربارەی کۆمیسیۆنی چاودێری کە بڕیارە لە چوارچێوەی ڕێڕەوی «تورکیای بێ توندوتیژی»دا لە پەرلەمان پێک بهێنرێت، گوتی تورکیا ڕێگەی تایبەت و تایبەتمەندی خۆی دەپێوێت.

ئەو زیادی کرد: «ئەمە لە ڕاستیدا شێوازێکە کە لەمەودوا دەتوانین لە سەرانسەری جیهاندا وەک نموونەی تورکیا ناوی ببەین. ئەم ڕێڕەوە ئێستا گەیشتووەتە قۆناغێک کە هێدی هێدی بەرەوڕووی بەرهەمەکانی دەبینەوە.»

چاوەڕوانی بۆ هەڵوەشاندنەوە و چەکداماڵینی تەواوەتیی پەکەکە

سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا گوتی: «هیوادارم لە کورتترین کاتی ڕەخساودا، ئەو ڕێکخراوە بە تەواوی هەڵوەشاندنەوەی خۆی بهێنێتە دی و چەکداماڵین جێبەجێ بکات. ڕوونە کە دوای ئەوە، هەنگاوەکان بە خێراییەکی گەلێک زیاترەوە هەڵدەگیرێن.»

کورتولموش جەختی کردەوە ڕێڕەوی «تورکیای بێ تیرۆر» تەنیا دروشم یان دەربڕینێکی سیاسی نیست و گوتی ئەم ڕێڕەوە دەتوانێت دەستکەوتی گرنگ بۆ تورکیا و ناوچەکە بەدی بێنێت.

ئەو گوتی: «تورکیا لە تێڕوانینی ئەو کەسانەی لە نزیکەوە چاودێریی کۆتاییهێنان بە ململانێکان دەکەن، لەم ڕێگەیەدا هەنگاوێکی سەرکەوتووانەی ناوە. ئێمە ئەم بابەتە لە کۆڕ و کۆبوونەوە نێودەوڵەتییەکانیشدا بە بەردەوامی دەخەینە ڕوو.»

کۆمیسیۆنی چاودێری لە پەرلەماندا پێک دەهێنرێت

کورتولموش بە ئاماژەدان بە بەردەوامیی گفتوگۆکان لەگەڵ پارتییە سیاسییەکان گوتی پەسەندکردنی ڕاپۆرتی کۆمیسیۆن بە دەنگی ۴۷ کەس لە کۆی ۵۰ ئەندام و پەسەندکردنی یاسای پەیوەندیدار بە بەشداری و دەنگی ئەرێنیی ۴۶۷ نوێنەر، نیشاندەری بوونی زەمینەی گفتوگۆ و دانوستانە لە پەرلەماندا.

ئەو زیادی کرد: «تێڕوانینەکان تا ئەو کاتەی بەرامبەر بەیەک نەخرێنە ڕوو، گەشە ناکەن. لەم چوارچێوەیەدا، کۆمیسیۆنێکیش لە پەرلەمانی تورکیادا پێک دەهێنرێت و پرۆسەی دروستکردنی لە ماوەیەکی کورتدا کۆتایی پێ دێنین.»