کوردپرێس
بارزانی: گرنگە یاسای هەڵبژاردنەکان هەموار بکرێتەوە تا کەس لە جێگەی کریستیانەکان بڕیار نەدات
خبر 2026-10-22 09:14 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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بارزانی: گرنگە یاسای هەڵبژاردنەکان هەموار بکرێتەوە تا کەس لە جێگەی کریستیانەکان بڕیار نەدات

مەسعوود بارزانی، سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە پیرمام پێشوازی لە ستیڤ فەیگن، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە عێراق کرد، کە تێیدا دۆخی سیاسیی عێراق و هەرێم و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە کۆبوونەوەکەدا، مەسعوود بارزانی جەختی لەوە کردەوە کە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ عێراق لەسەر بنەمای دەستوور و پرەنسیپەکانی هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان ڕێکخستووەتەوە و پشتیوانی لە سەرۆکوەزیرانی ئێستای عێراق دەکەن لە چوارچێوەی پاراستنی مافە ڕەواکانی گەلی کوردستان.

سەبارەت بە پێکهاتەکانیش، سەرۆکی پارتی جەختی لە ماف و شەڕاکەتی کریستیانەکان کردەوە و ڕایگەیاند: ''دەبێت پێکهاتەکان خۆیان بڕیار لە چارەنووسی خۆیان بدەن و گرنگە یاسای هەڵبژاردنەکان هەموار بکرێتەوە بۆ ئەوەی کریستیانەکان خاوەنی ئیرادەی خۆیان بن و کەس لە جێگەی ئەوان بڕیار نەدات".

سەبارەت بە دۆخی ناوچەکەش، بارزانی دووپاتی کردەوە کە ئەوان لە سەرەتاوە بەشێک نەبوون لە ئاڵۆزییەکان و بەشێکیش نابن لە ململانێکان، و پێیان باشە هەموو لایەک کێشەکانیان بە گفتوگۆ و ڕێگەی دیپلۆماسی چارەسەر بکەن.

لای خۆیانەوە، شاندی ئەمەریکی پابەندیی وڵاتەکەیان بە ئاسایش و سەقامگیریی عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە و ڕایانگەیاند: ''کۆتاییهاتنی ئەرکی سەربازیی هاوپەیمانان بە مانای کۆتاییهاتنی پابەندییەکانی ئەمەریکا نایەت و لە ڕووی ئاسایش، ئابووری، سیاسی و سەربازییەوە هاوبەشیی لەگەڵ هەرێم و عێراق بەردەوام دەبێت".

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